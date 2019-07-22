Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı

Kırıkkale’de hızını alamayan otomobil, arkadan çarptığı tırın altına girdi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale Karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YJT 54 plakalı tır ve ona bağlı 42 GM 493 plakalı çekici römorkunun sürücüsü Burhanettin Yeşildağ, Keskin Kavşağı’nda kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Necati Savaş idaresindeki 71 EV 645 plakalı otomobil tıra adeta ok gibi saplandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Savaş ile yolculardan İ.K. ve F.T. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan İ.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.