HABER

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 01:21 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Ankara-Samsun karayolu Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi parkı önünde meydana geldi.

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si ağır 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Samsun karayolu Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 71 AG 354 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 10 AAY 858 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tıra ok gibi saplanan araçta sıkışan 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada Yıldırım K., Erdal A., Mehmet U. ve Ali A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si ağır 4 yaralı

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si ağır 4 yaralı

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si ağır 4 yaralı

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı : 2’si ağır 4 yaralı

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıAdıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Manisa'da kaza: 6 yaralı Manisa'da kaza: 6 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.