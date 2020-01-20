HABER
  4. Otomobil tır’ın altına girdi: 1 ağır yaralı

Otomobil tır’ın altına girdi: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 04:07 | Son Güncelleme

Başkent’te bir otomobil, park halindeki TIR’ın altına girdi.

Başkent’te bir otomobil, park halindeki TIR’ın altına girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi’nde bulunan Itri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Görkem G., 06 BH 6584 plakalı otomobili ile Itri Caddesi üzerinden merkez istikametine seyrettiği sırada otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun karşı istikametinde yol kenarında park halinde bulunan 06 AY 5265 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR’ın altına girdi ve alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürerek yaralı sürücü Görkem G.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Görkem G.’yi hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca, sürücünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklamasıEmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması
Metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden motosikletlinin kimlik bilgileri belli olduMetrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden motosikletlinin kimlik bilgileri belli oldu
Genç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralıGenç futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de MHP'li Belediye Başkanı ile AK Parti'li Belde Başkanı kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

İtfaiyecilerden duygulandıran hareket

İtfaiyecilerden duygulandıran hareket

Temizlik maddesi içen Kayra Talha Yaman ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu

Şimdiye kadar 301 ameliyat geçirdi! Yeniden ABD yolcusu

Kadıköy'de annesi ve eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Babasından şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası!

Metrobüs yolunda feci kaza! Motosiklet metrobüs yoluna girdi

Metrobüs yolunda feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.