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Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Feyzullah Yıldırım (35), yaşamını yitirdi.

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü

İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Feyzullah Yıldırım (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu üzerinde bulunun Çığır köyü yakınlarında meydana geldi. Feyzullah Yıldırım yönetimindeki 73 EC 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Feyzullah Yıldırım'ın cansız bedeni, ihbarla gelen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için morga konuldu. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı belirtildi.

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Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölüOtomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölüOtomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölüOtomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü

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