Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Giresun istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı tır aracı önünde seyreden Mustafa K. yönetimindeki 52 DR 482 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra önündeki tır dorsesinin altına girerken kazada sürücü Mustafa K. eşi Ece K. ile 3 aylık kızları Sera K. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

