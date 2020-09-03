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Otomobil tırın altına girdi, sürücü ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Avcılar’da hızla seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi.

Avcılar’da hızla seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Otomobil sürücüsünün ölümden kurtulduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, Avcılar Ispartakule Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bulvar üzerinde park halindeki tırın altına girdi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hemen araçtan çıkarak kaldırıma oturdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Otomobil sürücüsünün ölümden kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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