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Otomobil toprak yığınına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi.

Otomobil toprak yığınına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan Süleyman Şahin yönetimindeki 34 AF 3629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü Süleyman Şahin ile birlikte araçta bulunan G.Ş., N.Ş. ve S.Ş. yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan G.Ş.'nin (88) durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Otomobil toprak yığınına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

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