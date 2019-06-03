Otomobil, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da refüjdeki trafik lambasına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus yönüne giden Ö.Y.D.'nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklenirken, yerinden sökülen trafik lambası direği yola devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Ö.Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı.

Otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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