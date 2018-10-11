Otomobil, traktör çarpıştı: 4'ü polis, 5 kişi yaralandı

AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobilin, traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü otomobilde bulunan polis memuru, toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Nevşehir Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Çalışkan (45) yönetimindeki 58 ER 165 plakalı otomobil, mesai arakadaşlarıyla birlikte Aksaray'daki evlerine dönmek isterken Ahmet Naci Kaplan'ın kullandığı 68 AE 735 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Ahmet Naci Kaplan, otomobil sürücüsü İsmail Çalışkan ve mesai arkadaşları Eser Arık (42), Yusuf Düzgün (32) ve Ejder Kav (42) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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