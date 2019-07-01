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Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin, traktörün arkasına bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.  Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi.

Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin, traktörün arkasına bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sarı yönetimindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Hasan Köylüoğlu'nun kullandığı 42 GB 960 plakalı traktörün arkasına bağlı 2 römorka çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü, traktörün altında kaldı. Kazada sürücü Ahmet Sarı ile yanındaki Şahin Sarı, aracın içinde sıkışarak, yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, 2 kişiyi otomobilden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ahmet Sarı ile Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Traktör sürücüsü Hasan Köylüoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralıOtomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralıOtomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı

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