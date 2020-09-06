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Otomobil traktöre çarpıp yan döndü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yöne giden traktöre arkadan çarparak yan döndü.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yöne giden traktöre arkadan çarparak yan döndü. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın hayatını kaybederken, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaza saat 08.40 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınları Kale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Basri Dere idaresindeki 35 DDA 60 plakalı otomobil, kendisine ait susam tarlasına gitmek üzere yola çıkan ve aynı istikamette seyreden Nurullah Palta idaresindeki 67 YA 603 plakalı traktöre çarparak yan döndü. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yan dönmüş şekilde karayolu üzerinde sürüklendi. Otomobil sürücüsü Basri Dere yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Şerife Dere ise otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri, yan dönmüş otomobilinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Basri Dere’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü Nurullah Palta ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni, sıkıştığı yerden kurtarılarak Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı Gökçeören Karakol Komutanlığı’na götürüldü.
Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan otomobil ve traktörün yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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