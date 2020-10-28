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Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te otomobilin traktöre çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı’nda meydana geldi.

Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

Gaziantep’te otomobilin traktöre çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı’nda meydana geldi. Enes Kubilay idaresindeki 79 AL 480 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Karakurt idaresindeki 32 UB 172 plakalı taş yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

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