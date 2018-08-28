Otomobil, traktöre takılı römorka çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Celal SAYIN/HONAZ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Avusturya plakalı otomobilin, traktörün römorkuna arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Gürlek Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden, Muzaffer Akgün (63) yönetimindeki W 23811C Avusturya plakalı otomobil, önündeki Erol Deste (41) yönetimindeki 20 H 9467 plakalı traktöre takılı römorka arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Güldan Akgün'ün (59) hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı olan otomobil sürücüsü Akgün ile traktör sürücüsü Erol Deste ise, ambulanslarla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki araç trafiğinde aksama meydana geldi. Avusturya'da yaşayan gurbetçi Güldan Akgün'ün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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