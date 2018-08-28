HABER

Otomobil, traktöre takılı römorka çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Avusturya plakalı otomobilin, traktörün römorkuna arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Celal SAYIN/HONAZ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Avusturya plakalı otomobilin, traktörün römorkuna arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Gürlek Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden, Muzaffer Akgün (63) yönetimindeki W 23811C Avusturya plakalı otomobil, önündeki Erol Deste (41) yönetimindeki 20 H 9467 plakalı traktöre takılı römorka arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Güldan Akgün'ün (59) hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı olan otomobil sürücüsü Akgün ile traktör sürücüsü Erol Deste ise, ambulanslarla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki araç trafiğinde aksama meydana geldi. Avusturya'da yaşayan gurbetçi Güldan Akgün'ün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltıKayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
Motosiklet hırsızlığı kameradaMotosiklet hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.