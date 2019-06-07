HABER

Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Yunak Akşehir Karayolu Koçyazı ayrımı mevkisinde meydana geldi.

Konya’nın Yunak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak Akşehir Karayolu Koçyazı ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 16 ED 564 plakalı otomobil arkasında tarım aleti takılı olan E.B. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada hafif yaralanan otomobil ve traktör sürücüleri ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı
Kocaeli'de 'toz' alarmıKocaeli'de 'toz' alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.