Otomobil, traktörün arkasındaki buğday yüklü römorka çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, otomobilin, traktörün arkasındaki buğday yüklü römorka çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yılmaz idaresindeki DA MD 121 yabancı plakalı otomobil, Değirmenönü Köyü mevkisinde, Hasan Türkoğlu yönetimindeki 23 AF 431 plakalı traktöre bağlı buğday yüklü römorka arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve traktör şarampole devrilerek tarlaya girdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan anne ve bebeği yaralandı.
Otomobilde sıkışan aile, AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada, traktörün römorkuna yüklü buğday da kara yoluna saçıldı. Yolun temizlenmesinin ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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