HABER

Otomobil, traktörün arkasındaki pulluğa çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 21:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin, traktörün arkasındaki pulluğa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil, traktörün arkasındaki pulluğa çarptı: 3 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin, traktörün arkasındaki pulluğa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana Karayolu Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Mustafa Barut (66) yönetimindeki 01 YG 212 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun sağında ilerleyen Mehmet Karadağ'ın (41) kullandığı arkasında pulluk bağlı olan 01 R 4964 plakalı traktöre çarptı. Pulluğa çarpan otomobil sürücüsü Mustafa Barut ve yolcu konumundaki Gülşen Barut (63), araçta sıkıştı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Karadağ, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibinden yardım istendi. Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, otomobilde sıkışan Mustafa ve Gülşen Barut'u araçtan çıkartıp, sağlık ekibine teslim etti. Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, traktörün arkasındaki pulluğa çarptı: 3 yaralıOtomobil, traktörün arkasındaki pulluğa çarptı: 3 yaralı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Burdur Valiliği hukuk müşaviri evinde ölü bulunduBurdur Valiliği hukuk müşaviri evinde ölü bulundu
Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (2)Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.