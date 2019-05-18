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Otomobil, tramvay durağındaki kadına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Kemal Karakaya'nın kullandığı otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştıktan sonra tramvay durağında bekleyen kadına çarptı.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Kemal Karakaya'nın kullandığı otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştıktan sonra tramvay durağında bekleyen kadına çarptı. Karakaya ile kadının yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Kemal Karakaya'nın kullandığı 26 ABD 194 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 26 BF 285 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karakaya'nın otomobili, tramvay durağına bekleyen Sevcan Sarıçeli'ye çarptı. Kazada Kemal Karakaya ve Sevcan Sarıçeli, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafıdan olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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