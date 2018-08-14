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Otomobil tünelde yandı, araçlarında mahsur kalan 100 kişiyi itfaiye kurtardı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde bir otomobil alev aldı.

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde bir otomobil alev aldı. Tüneli dumanlar kaplarken, yaklaşık 100 kişi araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalanları, itfaiye ekipleri tünel dışına çıkardı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Cemil Dilek yönetimindeki 41 RZ 165 plakalı otomobilin motorundan, tünel çıkışına yaklaşık 50 metre kala dumanlar yükselmeye başladı. Cemil Dilek'in aracını yol kenarına çekmek istediği sırada da motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Tünelde, yanan araç nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Tüneli dumanlar kaplayınca vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişiyi tünel dışına çıkardı. Araçtaki yangın söndürüldükten sonra, dumandan etkilenen 1 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanan otomobil çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra tünel yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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