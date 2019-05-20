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Otomobil, tur minibüsüne çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 00:41 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, tur minibüsüne çarptı.

Otomobil, tur minibüsüne çarptı: 4 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, tur minibüsüne çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunda meydana geldi. Koray Elma (19) yönetimindeki 07 HLH 14 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Abdullah Güngör (37) idaresindeki 50 AAS 189 plakalı tur minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Koray Elma ve yanında bulunan Gülderen Şirin (18), Semanur Şirin (17) ve Nazım Balkış (20) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve Nevşehir'e giden turistler ise başka bir minibüsle yollarına devam etti.

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Otomobil, tur minibüsüne çarptı: 4 yaralıOtomobil, tur minibüsüne çarptı: 4 yaralıOtomobil, tur minibüsüne çarptı: 4 yaralı

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