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Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde “AUTOFEST’’ adı altında düzenlenen otomobil festivalinde klasik otomobillerden off-road aracına, ralli aracından motosiklete yüzlerce araç ziyarete açıldı.Otomobil, ralli, off-road ve motosiklet tutkunları Kocaeli’deki festivalde bir araya geldi.

Kocaeli’de bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde “AUTOFEST’’ adı altında düzenlenen otomobil festivalinde klasik otomobillerden off-road aracına, ralli aracından motosiklete yüzlerce araç ziyarete açıldı.
Otomobil, ralli, off-road ve motosiklet tutkunları Kocaeli’deki festivalde bir araya geldi. İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen “AUTOFEST’’ festivali, AVM’nin otopark alanında dün başladı. 2 gün süren festivalde farklı özelliklerdeki 200’den fazla araç vatandaşların ziyaretine açıldı. Klasik arabalardan off-road araçlarına, motosikletlerden ralli araçlarına birçok farklı model ve özellikteki araç festivalde yerini aldı. Festivali ziyaret eden vatandaşlar, ilk defa gördükleri araçlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Araç sahiplerinden bilgiler alan vatandaşlar, düzenlenen çeşitli etkinliklerle de eğlenme fırsatı yakaladı.
Araçları inceleyen inceleyen ziyaretçiler, en çok klasik arabaların ilgilerini çektiğini ifade ettiler. 1962 model klasik otomobili ile festivale katılan Hilal Şahinarslan Yaren ise, vatandaşların festivalde klasik arabalara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İnsanların zaten klasik arabalara karşı ilgisi çok fazla. Özellikle bu tarz araçlar insanların ilgisini çekiyor. Aracı gören insanlar özel günler için kiralamak istiyorlar. Çok güzel ilgi görüyoruz. Böyle güzel bir festival olduğunu duyunca hemen katılma kararı aldık. Araçlarımızla birlikte katıldık, çok eğleniyoruz” dedi.

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