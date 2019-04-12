HABER

Otomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki otomobil tutkunu olan minik Azat için ailesi Yenikapı’da moral amaçlı eğlence düzenledi.

Otomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı gece

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki otomobil tutkunu olan minik Azat için ailesi Yenikapı’da moral amaçlı eğlence düzenledi. Sevdiği arabalardan yükselen şarkılara eşlik edip oynayan Azat’ın mutluluğu görülmeye değerdi.
Geçtiğimiz günlerde otomobil tutkunu olan 9 yaşındaki Azat için Büyük Aile Garajı Derneği sürpriz hazırlamış ve gireceği ameliyat öncesi moral amaçlı konvoy oluşturmuştu. 4 yıldır kanserle mücadele eden minik Azat, geçtiğimiz çarşamba günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden ameliyat oldu. Tek gözünü kaybeden 3’üncü sınıf öğrencisi Azat’ın ameliyatı başarılı geçti ve her geçen gün sağlığı daha da iyiye gidiyor. Otomobil tutkunu olan Azat’a destek olmak için aile fertleri ve arkadaşları Yenikapı’da bir araya geldi. Sevdiği arabalardan yükselen şarkılara eşlik edip oynayan Azat’ın mutluluğu görülmeye değerdi.

“Tedavi çok başarılı geçti”
Tedavi sürecinin çok güzel geçtiğini belirten Azat’ın babası Süleyman Akgüç, “Arkadaşlar bir etkinlik düzenlemişler, Azat’ın morali daha güzel olsun, moral olsun diye. Tedavi de çok başarılı geçti. Ameliyatı yapan doktorlar özellikle Yetkin hoca, Ahmet Saraç, Harun hocadan Cerrahpaşa’da emeği geçen herkesten Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Bizim burada toplanmamız Azat’a çok iyi moral oldu, iyi geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu yağmura rağmen geldiler, etkinlikte bulundular hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”
Her geçen gün tedavinin iyiye gittiğini ifade eden Azat ise, “Kendimi çok iyi hissediyorum, her geçen gün daha iyi oluyorum. Ameliyattan sonra çok iyi oldum. Daha iyiyim şimdi” diye konuştu.
Minin Azat’ın kemoterapi süreci bir süre daha devam edecek.

Otomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı gece

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.