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  4. Otomobil tutkusu 24 yaşındaki Seda'yı taksici yaptı

Otomobil tutkusu 24 yaşındaki Seda'yı taksici yaptı

18.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Seda Pekuslu, otomobillere olan tutkusu sebebiyle taksicilik yapmaya başladı. Taksinin direksiyonunda genç kızı gören müşteriler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Otomobil tutkusu 24 yaşındaki Seda'yı taksici yaptı

Turgutlu'da ikamet eden 24 yaşındaki Seda Pekuslu, çocuk yaşlarından itibaren otomobillere olan ilgisi sebebiyle ailesinin de mesleği olan taksiciliğe merak sardı. İş hayatının her alanında kadınların da yer alması gerektiğini düşünerek, taksicilik yapmaya başlayan Pekuslu, "Uzun süredir zaten otomobil kullanıyordum. Otomobil kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini de yapabileceğimi düşündüm. Ailemde de bu mesleği yapanlar var, kendi işimin patronu oldum” dedi.

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İlk başlarda zorluk yaşansa da daha sonraları olumlu tepkiler aldığını belirten Seda Pekuslu, "Yolcularımız ilk başlarda olayı biraz yadırgadı, ailemde 'acaba yapabilir misin?' dedi ama ben kendime güveniyordum. Kadınlar her alanda olmalıdır. Çünkü kadının elinin değdiği her iş güzelleşir, siz kadınlara güvenmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

İHA

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