HABER

Otomobil tutkusunu drift pistlerine taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:48 | Son Güncelleme

Otomobil tutkusu küçük yaşlarda başlayan, daha sonra gözetmen hakemlik ve yardımcı pilotluk yaparak otomobil sporlarında profesyonelliğe adım atan Tuğba Bora, tutkusunu drift pistlerine taşıdı - Tuğba Bora: "Drift izlerken sanki otomobillerin dansını izliyordum. Bir kadın olarak 'Bu arabaları ben de dans ettirmeliyim' diye düşündüm ve drift yapmaya başladım"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Otomobil tutkusu küçük yaşlarda başlayan, daha sonra otomobil sporlarında profesyonelliğe adım atan Tuğba Bora, bu tutkusunu drift yaparak sürdürüyor.

Daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği otomobil sporlarına gözetmen hakem olarak başlayan 36 yaşındaki Tuğba Bora, serüvenine ralli yardımcı pilotluğuyla devam etti. Daha sonra drifte merak salan Bora, şimdi özel donanımlı aracını drift pistinde adeta dans ettirmek için kendini geliştirmeye çalışıyor.

Otomobil sporlarının mutfağında görev aldıktan sonra yollara çıkan Bora, modifiye spor aracıyla ve tulumuyla dikkati çekiyor.

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı için Kayseri'ye gelen ve ilk drift yarışına çıkan Tuğba Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil tutkusunun küçük yaşlarda başladığını anlattı.

Bora, Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknikerliği Bölümü'nü bitirdiğini ancak okuduğu alanda değil tutku duyduğu otomobil sporlarının içinde yer aldığını belirtti.

Tuğba Bora, otomobil sporlarına merakını şöyle özetledi:

"Araba kullanmayı çok seviyorum, bu çocukluktan geliyor. Nasıl bu sevgimi pekiştirebilirim diye düşündüm. 2008 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna başvurdum. Burada gözetmen hakem oldum önce. Off-road, ralli, drift gibi yarışlarda hakemlik yaptım. Otomobil sporlarına işin mutfağından başladım. Bayrakları, cezaları, yarış karnesini burada öğrendim. Aslında yarışı yönetenler gözetmen hakemlerdir. Gözetmen hakemlik yaparken bir arkadaşım rallide yardımcı pilotluk teklifinde bulundu. 2016 sezonunda Yusuf Aramacı Ralli Kupası'nda kadın yardımcı pilotlar birincisi oldum. 2017 yılında da Türkiye Ralli Şampiyonası kadın yardımcı pilotlar ikincisi oldum."

\

- "Otomobilleri dans ettirmek istiyorum"

Tuğba Bora, izlediği bir drift şampiyonasından çok etkilendiğini ve yaklaşık 2 yıldır drift yapabilmek için yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldığını aktardı.

Drift izlerken sanki otomobillerin dansını izlediğini ve bu durumun kendisini çok etkilediğini dile getiren Bora, şöyle konuştu:

"Bir kadın olarak 'Bu arabaları ben de dans ettirmeliyim.' dedim ve drift yapmaya başladım. Kayseri'de ilk drift yarışıma çıktım. Maalesef Türkiye Drift Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi yok. Biz erkeklerle mücadele ediyoruz. İnşallah ileride kadınların sayısı artar ve kategori açılır. Otomobil sporları çok keyifli. Kadınlar mutlaka bu sporu denemeli. Direksiyonun başına geçince tüm dünyayla ilgimi kesiyorum, yaşadığım adrenalin çok farklı. Şunu da belirtmek istiyorum, drift arkadan itişli, yüksek beygire sahip araçlarla yapılabilir. Standart bir araçla drift yaptığınızı sanırsınız ama drift yapamazsınız. Bizim araçlarımızın hepsi modifiyeli ve özel donanımlara sahip."

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklamasıGökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması
Vücudunda 600 saçmayla yaşıyorVücudunda 600 saçmayla yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası drift otomobil sporları Tuğba Bora Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

Gökova Körfezi için alarm! Korkutan deprem açıklaması

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.