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Otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Samsun’da kavşakta otomobilin üç tekerli motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100.

Otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta otomobilin üç tekerli motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Kilise Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla T. yönetimindeki 06 AGF 122 plakalı otomobil, kavşakta Irak uyruklu Kareem Salman Hasan Hasan idaresindeki 55 MA 0960 plakalı üç tekirli motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan Iraklı Omar Hameed Jabbar Jabbar yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı

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