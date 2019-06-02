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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 01:19 | Son Güncelleme

TRABZON'un Araklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 250 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Bilge AVCI/ARAKLI (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 250 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Araklı ilçesi Pervane Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Cevher (19), yönetimindeki 61 NY 049 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince 250 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Burhan Cevher ile birlikte Hüseyin Solmaz (32) ve Fatih Boyacı (18) yaralandı, Selim Turgay (21) ise hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Selim Turgay'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

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