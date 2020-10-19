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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 12 yaşındaki Gizem hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Konya’da 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza, Konya Beyşehir karayolu Altınapa Barajı mevkisinde meydana geldi.

Konya’da 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Konya Beyşehir karayolu Altınapa Barajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Çakmak (40) idaresindeki 42 AAJ 909 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 12 yaşındaki Gizem Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, babası Bahattin Çakmak, annesi Dudu (37) ve ağabeyi Yusuf Çakmak (17) yaralandı. Yaralılar Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gizem Çakmak’ın cenazesi otopsi yapılmak Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden baba Bahattin Çakmak’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gizem Çakmak hastanedeki işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip Yazır Mezarlığına defnedilecek.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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