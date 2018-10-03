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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Başlarkadı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Dabak yönetimindeki 41 BL 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Devrek Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Nazmiye ve Hasan Dabak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Dabak ile Leman Çeğe, Zehra Aslan, Aysenaz Aslan ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla soruşturma başlatıldı.
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

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