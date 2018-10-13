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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Salihli-Ödemiş karayolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş istikametinden Salihli yönüne gelen Vehbi Doğan (74), virajda, yönetimindeki 35 DAU 45 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Vehbi Doğan ile yanındaki eşi Ramize Doğan (73), ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı çift, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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