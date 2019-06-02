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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı 

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç Mevkii'nde meydana geldi. İnegöl yönünden Domaniç yönüne giden Bahri Çakır yönetimindeki 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve yanındaki Zühre Özbaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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