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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Ali GÖKDAL/ FEKE(Adana), (DHA) - ADANA'nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Çobanboğan mevkiinde meydana gelen kazada, Mahmut Aydoğdu yönetimindeki 46 HA 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mahmut Aydoğdu ile beraberindeki Songül Yavuz, Emine Yavuz ve Yücel Yavuz yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Songül Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralıOtomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

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