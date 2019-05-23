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Otomobil uçuruma yuvarlandı, İlayda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

 MUĞLA'daki Sakar Geçidi'nde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlayda Gökpınar (27), ağır yaralandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki Sakar Geçidi'nde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlayda Gökpınar (27), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nden Muğla yönüne giden İlayda Gökpınar, yönetimindeki 35 EC 4408 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada, bir kafeteryada garson olan İlayda Gökpınar, ağır yaralandı. Aracın patlayan ön camından çıkabilen Gökpınar, "İmdat, ölüyorum" diye bağırmaya başladı. Yol kenarında çay satışı yapan Cumhur Sarı ile bölgedeki bir dinlenme tesisinde bekçi olan Ali Çelik, Gökpınar'ın sesini duyup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirerek yardıma koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. .

Aracın düştüğü yerden güçlükle çıkarılan ağır yaralı İlayda Gökpınar, sedyeyle yolda bekleyen ambulansla taşındı. Gökpınar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. .

DİREKSİYONDA UYUKLADIĞINI SÖYLEMİŞ

Bekçi Ali Çelik, "Bilinci açıktı. Uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Cam patladıktan sonra dışarı çıkmış. Böyle bir kazada Allah korumuş" dedi.

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