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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi Bağlıkoyak mevkiinde meydana geldi. Selime Dinç'in kullandığı 16 JL 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Bağlıkoyak deresine düştü. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Selime Dinç ile araçta yolcu olarak bulunan Dilek Dalaka, Fatma Nur Özdemir ve Remziye Dalaka yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Fatma Nur Özdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 yaralı

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