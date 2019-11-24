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Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş, yaşamını yitirdi.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Akseki yönüne giden Ahmet Ateş yönetimindeki 07 HFS 53 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş yaşamını yitirdi.
Ahmet Ateş'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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