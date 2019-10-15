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Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üniversite bahçesinin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üniversite bahçesinin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Zekayi Çetin (47) yönetimindeki 68 FS 551 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Aksaray Üniversitesi bahçesinin duvarına çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Çetin, eşi Yasemin Çetin (47) ve kayınvalidesi Anşa Ekmen (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralıOtomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralı
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