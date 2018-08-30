HABER

Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mert Yılmaz'ın (24) kullandığı 55 RH 857 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolunda, Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücünün cesedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu üst geçitte, "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartının bulunması dikkati çekti.

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldüAnne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölümlü kaza Samsun trafik kazası üst geçit

En Çok Okunan Haberler

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Öksüz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Öksüz açıklaması

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız için Bakanlık devreye girdi

İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız için Bakanlık devreye girdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.