Otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA’da yaşayan Çağlar Şahin (24), 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırarak sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.

Bursa’da oto lastik firmasında çalışan Çağlar Şahin, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu otomobil için bir sistem geliştirdi. 1986 model otomobiline taktığı sistemle aracını uzaktan kumanda ile çalıştırıp durdurabilen Şahin, aynı zamanda otomobilin sürücüsüz şekilde saatte 30 kilometre hıza çıkmasını sağlayabiliyor. Otomobili görenlerin çok şaşırdığını belirten Şahin, bu durumun hoşuna gittiğini söyledi.

ARACIN KENDİ PARÇALARI KULLANILARAK YAPILDI

Sosyal medya üzerinden Amerikan yapımı araçlar gördüğünü ve kendisine 'Ben de yapabilir miyim?' diye sorduğunu aktaran Şahin, "Uzun bir süre uğraştım. Kendi aracımda yapmayı başardım. İçerisinde herhangi bir modül, elektronik parça yok. Tamamen kendi işçiliğimizle yapılan bir araç. Aracın kendi parçalarını kullanarak yaptık" dedi.