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Otomobil ve apartın enerji odasından 500 bin TL’lik uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Denizli’de polis ile uyuşturucu satıcıları arasında yaşanan kovalamaca sonrası yabancı uyruklu 2 zehir taciri beraberinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Denizli’de polis ile uyuşturucu satıcıları arasında yaşanan kovalamaca sonrası yabancı uyruklu 2 zehir taciri beraberinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan metamfetamin maddesi ile yakalandı. Polis araçta 1 kilo, şahısların kaldığı apartın enerji odasında ise 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yaklaşık bir aydan bu yana narkotik polisinin takibinde olan Khosra S. ve Ali G. isimli iki yabancı şahsın yakalanması için dün gece harekete geçildi. Polis ekipleri şahısların içinde bulunduğu aracı durdurmak istedi. Ancak şahıslar kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında zehir tacirleri kaçmak isterken bir polis aracına da çarptı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler şahısları yakalamayı başardı. Ardından araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu öne sürülen 1 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Enerji odasındaki uyuşturucu zulası patlatıldı
Gözaltına alınan şahısların Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde geçici süre ile kiraladıkları apartta da arama yapıldı. Aramalarda, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şüphelilerin apart içerisinde yer alan enerji odasının içine yapmış oldukları zula bölmesini ortaya çıkarıldı. Zula bölmesinde kablo panellerinin arasına gizlenmiş vaziyette 250 gram daha metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların ikisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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