Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden ve şerit değiştiren Şeref Göloğlu yönetimindeki AW HG 1549 plakalı otomobil, aynı yöndeki Hasan Doğan'ın kullandığı 06 HB 1379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



