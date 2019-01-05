Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 35 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,06 gerileyerek 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.

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Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 42,96'lık gerilemeyle 77 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu pazar, 2017'nin aralık ayında 136 bin 240 adetlik satış gerçekleştirmişti.

Geçen yılın aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 azalışla 60 bin 843, hafif ticari araç pazarı yüzde 53,86 gerilemeyle 16 bin 863 oldu.