Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Eylül 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 azalarak 281 bin 309 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 9 ayında 463 bin 456 satış yapılmıştı.

Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 36,92 azalarak 228 bin 628, hafif ticari araç satışları da yüzde 47,84 gerileyerek 52 bin 681 olarak gerçekleşti.

Eylül ayına bakıldığında ise toplam pazarda 41 bin 992 araç satıldı. Araç satışları, geçen yılın eylül ayında 23 bin 28 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 82,35 büyüdüğünü ortaya koydu.

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 100,67 artarak 35 bin 308, hafif ticari araç satışları da yüzde 23,03 yükselişle 6 bin 684 seviyesinde kayıtlara geçti.