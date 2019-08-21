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Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki ışıklı kavşakta yasak olmasına rağmen sola dönen 07 BRT 63 plakalı otomobile, karşı yönden gelen Celal Çeltek yönetimindeki 07 AED 607 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç savrularak refüje çıktı. Kazada, otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile yanındaki 4 kişi ve kamyonet sürücüsü Celal Çeltek yaralandı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Celal Çeltek, kazanın etkisiyle şoka girdi. Olayı haber alarak gelen eşi, Celal Çeltek'i sakinleştirmeye çalıştı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Karacaoğlan Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralıOtomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralıOtomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralıOtomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

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