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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

Uşak’ta otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kütahya’nın Gediz ilçesinden Uşak istikametine seyreden H.T.

Uşak’ta otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya’nın Gediz ilçesinden Uşak istikametine seyreden H.T. (50) yönetimindeki 09 BY 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü yakınlarında Akın Çakır’ın (31) kullandığı 64 KS 636 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Otomobil sürücüsü verdiği ifadede, "Motosikletin ışıkları yanmıyordu. Karanlıkta fark edemedim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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