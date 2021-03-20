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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

20.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak’ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Aziz G. idaresindeki 67 LE 492 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 06 GE 4344 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aziz G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz G.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Aziz G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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