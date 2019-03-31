HABER

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 03:56 | Son Güncelleme

 ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralıOtomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
İzmir’de korkutan yangınİzmir’de korkutan yangın
Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldıElazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı

Bu halde buldu! Kilometrelerce kucağında taşıdı

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.