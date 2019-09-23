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Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

V Weekend Motoring’in ikincisi, 27-28-29 Eylül’de gerçekleştirilecek.

V Weekend Motoring’in ikincisi, 27-28-29 Eylül’de gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, özel gösterilerle eğlenceli vakit geçirmenin ötesinde merak ettikleri en yeni otomobil ve motosikletleri görüp kullanabilecekler.
Intercity İstanbul Park’ın gerçekleştireceği V Weekend Motoring’in ikincisi yine otomobil ve motosiklet şenliğine dönüşmeyi amaçlıyor. En yenilerin yanı sıra yollarda görmeye pek alışık olmadığımız araçların buluşma merkezi haline gelen festival, 2018 yılında iki günde 50 bine yakın kişiyi misafir etmişti. Bu yıl V Weekend Motoring, klasik otomobillerden birbirinden ilginç ve heyecanlı şovlara kadar pek çok eğlenceli etkinlikler içerecek. 72 otomobil ve motosiklet markasının yer alacağı festivalde birçok aksesuar ve modifiye ekipmanları firması da ürünlerini sergileyip satıyor olacak. Marka standlarında en yeni modelleri yakından görebilmenin ötesinde onlarla deneme sürüşü de yapabilecek olan ziyaretçilerin aileleri için özel çocuk alanları ile sokak lezzetleri de olacak.
Eğlendirici şovların başındaysa, 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ve emeğiyle Akhisar’da kurulan Türkiye Sirki geliyor. 13 yıldır kapalı gişe gösteriler yapan Türkiye Sirki, bugüne kadar 10 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye’nin ilk hayvansız sirki, 3 gün boyunca günde üç gösteriyle festival ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.
Vural Ak: “Otomotiv sanayiinin motivasyona ihtiyacı var”
Yılın son çeyreğine girerken otomotiv sektöründe toparlanma emarelerinin görülmeye başlandığını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Türk otomotiv pazarı 2019 yılında çok zor süreçlerden geçiyor ve hem tüketici hem de markalar tarafında motivasyona ihtiyaç duyuluyor. Bunu sağlamak üzere Türkiye’de otomobil ve motosiklete olan merakı bir kültüre dönüştürme çabamız, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring Festival ile ilk meyvelerini vermişti. Festivalimize katılan tüm markalar, ürünlerini müşterileriyle buluşturmanın yanı sıra deneme sürüşü yapılabilmesinin sağladığı farkı görmüş ve bizlere teşekkür etmişlerdi. Bu yıl hem katılımcı markalar hem etkinlikler hem de beklenen ziyaretçi sayısında iki katı büyük bir festivale imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz, 100 binin üzerinde otomobil ve motosiklet meraklısı ziyaretçilerimize ve ailelerine güzel bir hafta sonu sunabilmek” dedi.
V Weekend Motoring’de neler olacak?
Etkinlik programında şunlar yer alıyor:
"Otomobil ve Motosiklet markalarının tanıtım stand alanları
Motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri
Otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri
Drift ve Akrobasi Gösterileri
Yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri
Sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları
Ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları
Sponsor markaların tanıtım stantları
Çocuk ve ailelere özel eğlence alanları
Gün boyu müzik ve DJ performansları
Yiyecek ve içecek alanları
Hayvansız eğlendiren Türkiye Sirki’nin “Mucizeler Sirki” gösterisi
Otomobil ve motosiklet markalarının deneme sürüşü etkinlikleri
Otomobil ve motosiklet markalarının çekilişle co-drive sürüş etkinlikleri
Tech Drone League - drone yarışları ve deneyim alanları"
Pendik Metro istasyonundan ücretsiz ulaşım imkanı ve İETT’nin düzenli seferlerinin olacağı V Weekend Motoring Festivali’ne girişler de ücretsiz olacak.
V Weekend Motoring’e katılacak markalar ise şu şekilde paylaşıldı: "Honda (otomobil + motosiklet), Toyota, Lexus, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Renault, Dacia, Mazda, Mercedes-Benz (Mengerler), Mitsubishi, Nissan, Lotus, Yamaha, Harley-Davidson, Renault Trucks, KTM, Husqvarna, GB Motorbike, Bunker Custom, Bajaj, Kanuni, Lifan, Yuki Motor, GAZ Gazelle, Mondial, CF Moto, Zontes, Kymco, Volta, City Coco, Özen Motor, Teferruat Motor, Pilsan Oyuncak, Power FM, Vakkorama, Onuk Engineering, Petronas, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, Iveco, Massey Ferguson, Tech Drone League, Yildiz Teknik Üniversitesi, GP bisiklet, 30 dan fazla marka ile 4x4 Dünyasi Off-Road Komunitesi, e-racing academy, Hayvansız Türkiye Sirki Mucizeler Sirki Gösterisi, Avitas, BMC, Plugginn, Okcu Automotive, Coca Cola, Eforsim, Jantmax, Aktepe Sound, Puma, Anlas Lastik, İstanbul Teknik Üniversitesi."

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor

Otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan V Weekend Motoring başlıyor
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