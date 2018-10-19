Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, bugün 11.00 sıralarında TIR ve otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Mehmet Mühsürler'in annesi Hayriye Mühsürler (86) yaşamını yitirdi, aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Küçüktütüncü'nün kullandığı 03 BM 364 plakalı otomobil, Hüseyin Avni'nin kullandığı 42 FFF 53 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Küçüktütüncü ile araçtaki aynı aileden Hayriye, Nükser, Aynur, Semiha, Beyza, İkranur ve Kübra Mühsürler yaralandı.
Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Hayriye Mühsürler müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mühsürler'in, ATB Başkanı Mehmet Mühsürler'in annesi olduğu kaydedildi. TIR şoförü Hüseyin Avni ise gözaltına alındı.
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