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Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilin yol kenarında kurtarma çalışması yapan vince arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 35.

Aksaray’da otomobilin yol kenarında kurtarma çalışması yapan vince arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Ferdi Biçkin (32) idaresindeki 50 EH 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrilen traktör ve iş makinesini çekmek için kurtarma çalışması yapan Aksaray Şoförler Cemiyetine ait 68 KH 550 plakalı vince arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 acil yardım ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ekipleri direksiyon bölümünde sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkarttı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü

Otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü
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