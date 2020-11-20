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Otomobil viyadükten uçtu, sürücü araçta sıkıştı

20.11.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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Otomobil viyadükten uçtu, sürücü araçta sıkıştı

Silivri’de aracıyla viyadükten uçan sürücü, araç içinde sıkıştı.

Silivri’de aracıyla viyadükten uçan sürücü, araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Silivri’de Büyükçavuşlu-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Ç. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine viyadükten aşağıya uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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