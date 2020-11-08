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Otomobil yağmur kanalına düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzeri Ballıhoca köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzeri Ballıhoca köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Levent S. (42) sevk ve idaresindeki 39 SC 210 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki yağmur kanalına düştü. Kazada sürücü Levent S.’nin yanı sıra; araçtaki yolcular Gökşen Ç., Aysel K. ve Göktürk K. de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan Göktürk K., Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza bölgesine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise yol güvenliğini sağladı. Araç, kurtarıcı yardımı ile taşındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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