HABER

Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ta hareket halindeki bir otomobil, yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü.

Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hareket halindeki bir otomobil, yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü.
Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde meydana geldi. Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlattı. Bilgi verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çöken yola düşen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma yaparak caddeyi yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açtı. Sağanak yağmura rağmen bir grup vatandaşın satın aldıkları büyük şemsiye altında toplanarak olayı izlemesi dikkat çekti. Çöken yola otomobili düşen sürücü Erkan Yurtsever, “Seyir halindeydim yol çökünce aracım içine gömüldü” dedi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştüOtomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştüOtomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Yol çöktü, sürücü çukura düştüYol çöktü, sürücü çukura düştü
Tokat’ta zincirleme kaza: 4 yaralıTokat’ta zincirleme kaza: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.